Power shutdown on July 21 in Chennai's Adayar, Avadi, Pallavaram

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday (July 21) from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Redhills: Puthu Nagar, Naravarkuppam Street, Dargas Road, JJ Nagar, Thirthangaraipattu, Balavinayagar Nagar, Vivekakbar Avenue, Padiyanallur, Kummanur, Jayadurga Nagar, Palavoyal, Manish Nagar, Kannappalayam, Sendrambakkam, Sirangavoor,Perungavalur, Sothuperumbedu,Karanodai, Athur, Devaneri, Solavaram, Sirunium, Nallur, Orakkadu, Budur, Gnayeru, Nerkundram Kummanur, Angadu, Arumanthai, Vichoor.
Thirumullaivoyal: Magaral, Kommakumbedu,Thamarai Pakkam, Karani.
Sholinganallur: Ganapathipuram, Athipathi Thottam, Varatharajapuram, Bharathiyar Street, Asan College, Raghavendra Nagar, Devikarumari Amman Nagar.
Tambaram: Noothenchery Main Road, Gandhi Nagar, Gandhi Nagar and Extension, AkshyamRoheline, RKJ Elite, BajanaiKovil Street, Kambar Street, Velavan Colony, Thendral Nagar, Thangam Nagar, Annai Avantika Apartment, Palani Nagar, Vengaivasal.
Pallavaram: Malliga Nagar, PV Vaithiyalingam Road, Vels University, Roja Street, Vignesh Street, Gogul Street, Manoranjitham Street.
Palavakkam: VGP Layout, Anna Salai, Ram Garden, Chari Avenue, Sea Shell Avenue, Kaithe Millet Street, Jeevarathanam 1st, 2nd and 3rd Street, Sankarapuram 1st and 2nd Street, Palavakkam Kuppam 1st to 5th Street, Father House Street, MGR Salai, Sivasami Avenue, Pushpa Avenue, Tagore Street, MGR Salai 5th, 6th and 7th Street, Subbarav Street, Chinna Neelankarai Kuppam, Singaravelan Street.
Nazarathpet: Agaramel, Srivari Nagar, Kamarajar Salai Main Road, Balaji Nagar, Ambal City, Sozhan Nagar, Vengadeshwara Nagar, Malaiyambakkam ,400 Foot Vandalur Bypass Road.
Cithalapakkam: Jaya Nagar, Valluvar Nagar, Mambakkam Main Road, TV Nagar, Maheshwari Nagar, TNHB colony Medavakkam Babu Nagar, Mambakkam Main Road, Palm Garden, Royal garden, Aishwarya Nagar, RG Nagar Madambakkam Kovilanchery, Mambakkam Main Road, Agaram Main Road, Noothenchery , Joy Nagar, Bala Garden, South Mada Street, Gandhi Nagar.
Avadi: Siva Sakthi Nagar, 60 and 40 Feed Road, Jothi Nagar, Nagammai Nagar, Antony Nagar, ESI Anna Nagar.
Perungalathur: Gandhi Street, Nehru High Road, Cheran Street, RMK Nagar, Krishna Road, Muthuvelar Road, Kamatchi Nagar, Sekar Nagar, Kalki Street, David Nagar, Cananon Avenue, New Perungalathur.
Mudichur: Kalaignar Salai, Shiva Vishnu Nagar, Panchayat Road, Gandhi Street, Vaigai Amman Street, Rajarajan Street, Lingam Nagar, E.B. Colony West, Lakshmi Nagar.
Adyar: Sasthiri Nagar 1st and 3rd Seaward Road, Balakrishna Road, Jayaram Nagar, Kuppam Beach Road, Raja Srinivasa Nagar Main Road, Rajagopalan Main Road, Teachers Colony 1st to 4th Streets, Vembuliamman Koil Street, CGE Colony, Jayaram Street.