Power shutdown on July 17 in Chennai's Besant Nagar, Avadi, Puzhal

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday (July 17) from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed
Besant Nagar: Shastri Nagar Kamarajar Salai, Valmiki Street, Kalakshetra Road and Avenue, Lakshmipuram, Sri Ram Nagar, Kumaraguru 1st-4th Streets, Pillaiyar Koil Street, Muthulakshmi Street
Avadi: Murugappa Polytechnic, Check Post, NM Road, Thirumalairaja Puram, Nandhavana Mettur, Kannika Puram, Nehru Bazar, Kasthuribai Nagar
Puzhal: Surapet, Puzhal, Red Hills Market Road, Kavangarai, Kathirvedu, Shanmugapuram, Puthagaram, Metrowater, Puzhal Prison I, II and III
Taramani: Indira Nagar, Kasturba Nagar 3rd and 4th Main Road, 3rd Cross Street, Canal Bank Road, Nehru Nagar 2nd-4th Main Road, Dhanalakshmi Avenue, 1st-4th Street
Besant Nagar: 1st Main Road and 1st Avenue, Beach Home Avenue, Dhamotharapuram New Street
Pallavaram: TTK company, Chavadi Street, IHFD Flats, Annasamy Street, GST Road Pallavaram bus stand to Ponds Bridge-Arunthathipuram, Valluvar Pettai Ranganathan Street, IG Road signal, Ranganathan Subway, Ambedkar Statue, Canara bank