Power shutdown on July 16 in Chennai's Avadi, Porur, Poonamallee

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday from 9 AM to 2 PM for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Sholinganallur: Perumbakkam Main Road, Krishna Nagar, Gokul Nagar, Sowmiya Nagar, Mambakkam Main Road, Bharathiyar Street, Govt Hospital, Nesavallar Nagar, Annasalai, Vimala Nagar, Nalla Thambi Street, Golden Avenue, Saraswathi Street, Sivagami Street, CBI Colony 1st-7th Cross Street, Pallikaranai Vallal Pari Nagar, Sai Ganesh Nagar, Sai Balaji Nagar, Vanchinathan Nagar, Vivekanandha Nagar, Vivekananda Nagar cross Street, Pandian Nagar, Pasumpon Nagar, Subramaniyan Nagar, Narayanan Street, Kamakoti Nagar, Kamatchi Colony, AGS Colony, VGP Shanthi Nagar, Labour Colony, Sai Baba Nagar, Periyar Nagar
Poonamallee: Queen Victoria Road, Ambal Nagar, Chakaramangala Nagar, Saravana Nagar, James Street, Srinivasa Nagar, Malliyam Narasimman Nagar, Balaraman Nagar, Sundhar Nagar, Seeradi Sai Nagar, Sumithra Nagar, SSVK, ASR City, Bhakthavachalam Nagar, Bhakthavachalam Avenue
Avadi: Green Field, Somasundaram Avenue, Venkatachalam Nagar, Kamalam Nagar, Lalithambal Nagar, Annai Theresa Nagar, Masila Manishwarar Nagar, Venkateshwara Nagar, Oragadam Society
Tirumullaivoyal: Pondashawaram, Arakkampakkam, Koduvelli, Gowdipuram
Porur: Kumananchavadi Brodies Road, CRM Nagar, Thirumal Nagar, Kalaimahal Nagar, Gopal Nagar, Rose Garden, Dharmaraja Koil Street, Govindaraj Nagar Kuppuswamy Nagar, Arunachalam Road, Kaduvetti, Veeraragavapuram, Avadi Main Road, Paraniputhur Thelliyaragaram, Madhuram Nagar, Periya Koluthuvanchery, Aadhithanaar Nagar, Dhanalakshmi Nagar
Tiruverkadu: Sundarachozhapuram, Ram Nagar, Sundharavinayaga Nagar, Chelliamman Nagar, Green Park, and Sakkareswari Nagar
Tambaram: Kishkintha Main Road, Kanndapalayam, Service Road, Sai Nagar, Vasantham Nagar, Samathuva Periyar Nagar, RK Nagar, Annai Indira Nagar