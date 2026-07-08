Power shutdown on July 10 in Chennai's KK Nagar, Tambaram, Adyar

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
KK Nagar: Ashok Nagar, Vadapalani, PT Rajan Salai, Rani Anna Nagar, SSB Nagar, Venkatesapuram 14 and 15 Sectors, Azhagar Perumal Koil Street, Masthan Ali Garden, Ellaimuthamman Koil Street, Aruna Colony, Baby Colony, Vijaya Street, Ashok Nagar 77th and 92nd Streets, Kamarajar Salai, 1st-4th, 6th, 18th and 19th Avenues, Sarvamangala Colony, Anugraha Colony, Soundarapandian Salai, Kannappar Salai, Dr Natesan Salai, Pudur 1st-9th Streets, Pudur 11th-14th Streets, West Sivan Koil Street, South Sivan Koil Street, 100 Feet Road, Arcot Road, Pillaiyar Koil Street, Desigar Street, Saidapet Road, Gopal Street, Sannathi Street, Karuneegar Street, AP Patro Salai, Sivalingapuram, Boppilli Raja Salai, Kalinga Colony, Panneer Selvam Salai, Bala Subramaniyam Salai, 240 LIG Colony, 6th-9thAvenues, Moorthy Street, Rukmani Street.
Tambaram West: Otteri, Orapakam, Vandalur, Singarathottam Hill View, Gangaiamman Kovil, Venkatesapuram, Lakshmipuram, Iranamman, RMK Nagar Gundumedu, Muthuvelar Street, Krishna Road, Vivek Nagar, Kamadhenu Nagar, Karthikeyan Nagar, Bharathi Nagar, Balaji Nagar, Ganesh Nagar, Sathyamoorthy Nagar, Muthirilandi Street, MKB Nagar, Tiruvalluvar Street, Bharathidasan Street, Avvai Street, Sri Ram Park 63 Apartment, VOC Street, SV Nagar, Kalaivani Street, Mani Street, Amman Koil Street, Balaji Street, Manimegalai Street, Tholkappiyar 1st and 2nd Streets, TKC Street, Kamarajar Nagar, Gandhi Street, Katta Bomman Street, Anna 1st and 2nd Streets, Rajiv Gandhi Street, Mepedu, Puthur, Perumal Puram, Vengambakkam, Sathyamoorthy Street, Amudham Nagar, Sadagopan Nagar, Thangaraj Nagar, Vishnu Nagar, Kagabhujender Nagar, Thirupur Kumaran Street, Vasantham Nagar, Kurinji Nagar, RSR Nagar, Kannanavenue 1st-5th Streets.
Adyar: First Main Road, Jeevarathnam Nagar 4th and 5th Street, Padmanaban Nagar, Besant Avenue, LB Road.
Anna Nagar: Shanthi Colony, AA to AM blocks, Old L, Y, and Z Blocks, 7th Main Road, TNHB Quarters A, B and W Blocks, 2nd-6th Avenues, Shenoy Nagar, Bharathipuram, Periyakoodal 1st-3rd Main Roads, West Club Road, Aminjikarai, PP Garden, MM Colony, NSK Nagar, NM Road.
Medavakkam: Perumbakkam Main Road, Pallavan Nagar, Pandian Nagar, Tiruvalluvar Nagar, Velachery Main Road, Jayachandiran Nagar, LR Avenue, Ponniyamman Nagar, Athithangal, Kumaran Theatre Madambakkam, Vengaivasal Main Road, Santhoshapuram, Velachery Main Road, Ruby Building, Anantha Nagar, Indira Nagar, Balaji Nagar, Rangarajapuram, Jayalakshmi Nagar, Maharajapuram, Vijaya Nagaram Second Main Road, Park Street 1st, 2nd and 3rd Streets, Anbu Nagar 1st and 2nd Streets.
Avadi: BV Puram, Avadi bus stand and Depot, HVF Road, OCF Road, Sathiyamoorthy Nagar, Shanthi Nagar, Police Quarters, JB Nagar, Jothi Nagar, Sri Sakthi Nagar, Power Line Road, Senthil Nagar.