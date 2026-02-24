Power shutdown on February 26 in Chennai's Mangadu

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
SS Kovil Street, UP Kovil Street, Mangadu Main Road, Pattur, Bazaar, Balandeeswarar Kovil Street, Palla Thoppu Street, Velleeswaran Kovil Street, Balaji Nagar, Ambal Avenue, Padmavathi Nagar, Addision Nagar, Srinivasa Nagar, Nellima Nagar, Thirupathi Nagar, Mahalakshmi Nagar, Kamatchi Amman Nagar, Kozhumanivakkam, Charles Nagar, Balaji Nagar,
Sriram Nagar, Govindarajan Street, Anna Street, Then Colony, New Kamatchi Nagar.