Power shutdown on February 21 in Chennai's Mathur, Thirumazhisai, Iyyappanthangal, and Kundrathur

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on February 21 (Saturday) from 9 am to 2 pm due to various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Mathur: Periya Mathur, Chinna Mathur, Aavin Quarters, CPCL Nagar, MCG Avenue, Chinna Samy Nagar, Kamaraj Salai, Manjambakkam, Assisi Nagar, Agarsen College Road, West Garden, Kathakuzhi, Thidir Nagar, Bhai Nagar, Sangeetha Nagar, Sakthi Amman Nagar, Thirupathi Nagar, Jayaraj Nagar, Kumara Rajan Nagar, Subash Nagar, Banu Nagar, KVT Township, Santhosh Colony, Lakshmi Nagar, Annai Nagar, Jaya Nagar, Payasambakkam, Karumari Nagar, Moogambigai Nagar, Kosappur Area, Theeyapakkam, Centrabakkam, Kannamapalayam, Vadaperumbakkam Industrial Garden, Parvathipuram, Srinivasa Modern Town, Kanni Amman Nagar.
Thirumazhisai: Annaikattucheri, Kavalcheri, Sorancheri, Chithkadu, Thirumanam, Amuthurmedu, Vayalanallur, Thirukoilpathu.
Iyyappanthangal: Prince Highland Apartments, Tulive Dakshin Apartments.
Kundrathur: Manancherry, Metha Nagar, Aandankuppam, Kuruvayurappan Nagar, KMK Nagar, Sri Devi Nagar.