Power shutdown on August 29 in Chennai's Guindy, Enjambakkam

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Saturday (August 29) from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Guindy: Guindy industrial Estate, Ekkattuthangal, Ambal Nagar, Labour Colony, Pillayar Koil street 3,5 and 6th streets, A.B,C and D Block, Mount road partially, J.N. Salai, Poomagal street, South phase, Balaji Nagar, Bharathiyar street, Dhanakotti raja street, Achuthan Nagar, Munusamy street, Gandhi Nagar part, Poonamallee road part and surrounding areas.
Sithalapakkam: Pushpa Nagar Park, Santhanam street, Venkateswara street, mampakkam main road, Mageshwari Nagar, Priyadharshini Nagar, Ottiyambakkam main road, T.V. Nagar, skylape avenue, Valluvar Naar, Jaya Nagar, Vivekanandha nagar and surrounding areas.
Enjambakkam: ECR Enjambakkam, Enjambakkam Kuppam, Enjambakkam to vettuvankeni link road, Vettuvankeni 1st and 2nd avenue, Akkarai, Allikularm Ambedkar street, Anna enclave, Bethal Nagar, Bharathi Avenue, Brindavan Nagar, cholamandal artists village, cholamandala devi nagar, Classic enclave, Copper beach road, Dr. Nanjundarao salai, Gangaiamman koil street, Gunal garden, Hanuman colony, Harichandra 1 to 4 streets, Kakkan street, K.K. Salai, K.V. Nagar, Kasthuribai Nagar, L.G. Avenue, Sunise avenue, Nainar kuppam, Uthandi, Neelankarai Kuppam, Olive beach, Pallavan Nagar, Panaiyur Kuppam, Panaiyur and Kuppam, NRI and VGP Layout, Pebble beach, Periyar and Pothigiai and Ponniamman koil street, Prestige & Mantri, Rajan Nagar 1 & snd street, Rajiv Avenue, Ramalinga Nagar, Royal Enclave, Sea cliff, Sea Shell avenue, Seashore town, Selva Nagar, Shalimar Garden, Sparkling sand and Sheshadhri avenue, Spring Garden, T.V.S. Avenue, Teachers colony, Thiruavalluvar salai, Thomas Avenue, V.O.C. Street, Vimala Garden and Zuhu beach etc.,