Power shutdown on August 18 in Chennai's Pallavaram, Tiruvanmiyur, and Puzhal

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Monday for maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed

Pallavaram: Old Pallavaram, Zamin Pallavaram, Thrisulam, Rajaji Nagar, Malliga Nagar, Malaganthapuram, Bharathy Nagar, Pachayappan Colony, Cantonment Pallavaram, GST Road, Subam Nagar, Muthamil Nagar, Moongil Eri, Bhavani Nagar, Perumal Nagar, Krishna Nagar, Dharga Road, Pallava Garden, PV Vaithiyalingam Road, Esa Pallavaram, Officer Lane, SNP.

Tiruvanmiyur: Kaveri Apartment, LB Road, Bashyam Construction, Indira Nagar 2nd Avenue, Indira Nagar 1st and 2nd Main Road, Indira Nagar 1st and 2nd Cross Street, Venkatarathinam Nagar Main Road, 2nd Street and Indira Nagar 1st Avenue, Teachers Colony, Kamaraj Avenue.

Puzhal: Jawaharlal Nagar, Kamaraj Nagar, Padiyanallur, Bypass Road.