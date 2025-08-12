Power shutdown on August 14 in Chennai's Kilpauk, Taramani, Chembarambakkam, and Tambaram

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

Kilpauk: Medavakkam Tank Road, Secretariat Colony 1st to 3rd Street, AK Samy 5, 6, 9 Street, Divan Bhagadur Street, Temple Road, New Secretariat Colony, Ranganathapuram, Baracka Road.

Taramani: Sardar Patel Road, Sriram Nagar 1st to 4th Street, Pallipet, Sriram Nagar Main Road, Sriram Nagar Colony, Pallipet Main Road, Bajanai Koil Street, Pallipet, Yogi Garden, New Street, Kandasamy Street, VHS Hospital.

Chembarambakkam: Nazarathpet, Varatharajapuram, Bangalore Trunk Road, Panimalar Medical College and Engineering College, Agaramel, Meppur, Malayambakkam.

Tambaram: Erumbliyur Indian Air Force, Bharathamatha Street, Valmiagi Street, Erikkarai Street, Thiruvalluvar Street, Kanthasamy Colony, LIC Colony, Kulasekaran Street, Kasiyapper Street, Sundaram Colony, Sundananthabharathi Street, Mothilal Nagar, Lakshmi Nagar, Ganapathipuram, Sarma Street, Murugesan Street, Paralinellaiyappar Street, Velachery Main Road, Anthony Street, Rajendra Nagar, Soloman Street, Club Road, Kalpananagar, Angeneyarkoil Street, Kalamegam Street, Agathiyar Street, Nalvar Street, Mohan Street, Bharathwajar Street, Kambar Street, Porur Street, Manimegalai Street, Arul Nagar, Balaji Nagar, Chakkarawarthi Street, Karpagavinayagar Street, Ponnan Nagar, Selliammankoil Street, Rojathottam, Tiruvallur Street, KK Nagar, Erikkarai Street, Sriram Nagar, Devanesan Nagar, Professor Colony, Anandapuram, Aathinagar, Vinoba Nagar, IAF Road.