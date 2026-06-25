Power shutdown in Chennai on June 26 ; check details here

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Annasalai: D.No.15 to 24 Bootha Perumal Street, Whites Road, D.No. 756 to 760 Annasalai, ICICI bank, ITC HOTEL, Vasan Avenue, Ananda Vikadan, D.No. 106 to 120, Annasalai, Raheja tower (HT), D.No. 40 to 68 GP Road, Sathiyamoorthy Bhavan D.No.1 to 7 Club house Road, Pattullos Road, D.No. 148 to 152 Annasalai, Express Avenue Estate, D.No.799, Arts college, EB link Road, D.No. 2 to 29 and 22 to 78 VC Road, Indian Bank, D.No.29, Hotel Kanchi, D.No.4, Railway Building, Ethiraj college, Rani Meyyammai Hostel and Marriage Hall, D.No.766 to 770A Annasalai, Air India, D.No.21,64, 122 to 125 Marshal Road, D.No.7 Montieth Lane, D.No.47 L & T, Montieth Road, Canara Bank (HT), Connemara Hotel (HT), IOB Bank (HT) Taj Hotel(HT), D.No. 11 to 14, 19 to 22, Woods Road, and BR Complex.