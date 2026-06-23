Power shutdown in Chennai on June 25 ; check details here

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Thirunermalai: Theradi Street ,East Mada Street, South Mada Street, Kulakkarai Street, VGN Mahalakshmi Nagar, Thiruneermalai Main Road, Vembuliamman Koil Street, Bajanai Koil Street, Mallima Veethi, Sivaraj Street, Oyiyaliamman Koil Street, Vaithiyakara Street ,Mettu street, Jagajeevan Ram street , Service Road, Gandhi Street.
Thirumudivakkam: MKB Nagar,Women’s Industrials Park, Thiruneermalai Main Road, Perumal Nagar, Sri Krishna Nagar, Vazhuthalampedu, Micro Estate, Palm Rivera Apartment, Amarprakash Apartment, Kundrathur, Kumaran Nagar, Mahalakshmi Co- Operative Society , PKV Maha Nagar, Kalai Magal Nagar, Karpakam Nagar, Tasiowa Industrial Park.
Iyyappanthangal: Prince Highland Apartments, Tulive Dhakshin Apartments, Subbaiah Nagar, Balaji Avenue, Padmavathi Nagar, Subramani Nagar, Karumari Amman Nagar.
Annasalai: D.No.15 to 24 Bootha Perumal Street, Whites Road, D.No. 756 to760 Annasalai, ICICI bank, ITC HOTEL, Vasan Avenue, Ananda Vikadan, D.No. 106 to120, Annasalai, Raheja tower (HT), D.No. 40 to 68 GP Road, Sathiyamoorthy Bhavan D.No.1 to 7 Club house Road, Pattulals Road, D.No. 148 to 152 Annasalai, Express Avenue Estate, D.No.799, Arts college, EB link Road, D.No. 2 to 29 and 22 to 78 VC Road, Indian Bank, D.No.29, Hotel Kanchi, D.No.4, Railway Building, Ethiraj college, Rani Meyyammai Hostel and Marriage Hall, D.No.766 to 770A Annasalai, Air India, D.No.21,64, 122 to 125 Marshal Road, D.No.7 Montieth Lane, D.No.47 L & T, Montieth Road, Canara Bank (HT), Connemara Hotel (HT), IOB Bank (HT) Taj Hotel(HT), D.No. 11 to 14, 19 to 22, Woods Road, BR Complex.