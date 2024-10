MTC to operate additional buses across Chennai ahead of Deepavali; check details

CHENNAI: In view of Deepavali, MTC announces that 50 additional buses will be operated for the weekend of October 27.

For the convenience of passengers, additional buses from Thyagaraya Nagar, Purasaivakkam, Vellalar Nagar, and Vannarapettai will operate from 6:00 AM to 10:00 PM.

MTC Bus No From To 19 T Nagar Thiruporur 47A Villivakkam Thiruvanmiyur 147C T Nagar Ambattur 147A T Nagar J J Nagar west 120 Avadi Broadway 47 Besant Nagar Villivakkam 500 Tambaram Chengalpattu 51A T Nagar Tambaram 154 T Nagar Poonamallee





64C Broadway Mannali 500P Pallavaram Chengalpattu 51 Tambaram Velachery 3 T Nagar Thiruvanmiyur 72 T Nagar Thiruverkadu 21G Broadway Kilambakkam G18 T Nagar Guduvancheri 242 Broadway Sengundram 19A T Nagar Semencheri SCB 56C Tiruvottiyur Broadway





57 Vallalar nagar Sengundram M27 T Nagar Koyambedu 33C Broadway KKD Nagar 6D Tolgate Thiruvanmiyur E18 Broadway Guduvancheri 12G KK Nagar Anna Square 5B T Nagar Mylapore 159A Tiruvottiyur Koyambedu 37 Vallalar nagar Poonamallee 56A Vallalar nagar Ennore





18 AX Broadway Kilambakkam