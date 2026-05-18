Chennai power shutdown live updates: Check when electricity supply will be cut in your area

CHENNAI: Tangedco schedules power shutdowns across parts of the city regularly to carry out routine maintenance and infrastructure improvement works.

Electricity supply remains suspended for a few hours in affected areas and is restored once the maintenance process is completed.

Power shutdown on Wednesday (May 20) 

Polichalur: Thiru Nagar, Padmanaba Nagar, Ganamani Nagar, Bhavani Nagar, PCS Colony, Rajeswari Nagar, Bajanai Koil Street, Prem Nagar, Lakshmi Nagar, Mookambigai Nagar, Vinayaga Nagar, Shanmuga Nagar, TheepanchiyammanKoil Street, LR Rajamanikam Street.

Tirumudivakkam: Indira Nagar, Guru Nagar, Vivekanada Nagar, Palanthandalam, Nagan Street and above all surrounding areas.

Power shutdown on Tuesday (May 19) 

Power supply will be suspended in the following areas on May 19 (today) for carrying out various maintenance works from 9 am to 2 pm.

Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

MMDA: A-block to R-block Kamala Nehru Nagar 1st and 2nd Street, Ashoka Nagar, Subbarao Nagar, Veerapandi Nagar, Rani Annanagar, Kalki Nagar, 100 Feet Road.

Arumbakkam: Metha Nagar, NM Road, MH Colony, Railway Colony, Ampa Skywalk, Franko India, DG Vaishnav College, Govindan Street, Collectorate Colony, Ayyavoo Colony, Gayathri Devi, Razack Garden, JD Duraj Raj Nagar, Azad Nagar, VGA Nagar, SBI Officers Colony

Choolaimedu: Sakthi Nagar 1-5th Street, Tiruvalluvapuram 1 and 2 Street, Tiruvengadapuram 1 and 2 Street, Nelson Manickam Road, East and West Namachivayapuram, Choolaimedu High Road, Gill Nagar, Abdullah Street, Basha Street, Neelakandan Street, Suhuan Street.

Kodambakkam: Bajanai Koil 3th and 4th Street.

Azhagiri Nagar: Thamizhar Veethi Elangovadigal Nagar, Padmanaban Main Road, Gandhi Annan Koil Street, Periyar Pathal, Ayyappan Nagar, Lakshmi Nagar, Andavan Street.

CIT Nagar: Model Hutment Road, From 1st to 6th Cross Street, East and South CIT Nagar, West Boag Road, Sadullah Street, Abdul Aziz Street, Moosa Street, South Dhandapani Street, VN Road, Moopparapan Street, Canal Bank Road, Srinivasan Street, Gopal Street, Sivaji Street, Damodaran Street, Mannar Street, South Usman Road, Motilal Street, Sarojini Street, Ramanathan Street, Rameswaram Road, Ranganathan Street, Mangair Street, Burkit Road, Crescent Park Street, Jagathesan Street, Mylai Ranganathan Street, Thanikachalam Road, Lotus Colony, Nandanam Extension 1-15 Street, Old Tower Block, Chamiers Road, Temple Tower, Khivraj Building, EVR Periyar Building, Anna Salai.

