CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 1,880 per sovereign on Thursday (November 19), taking the price of the precious metal below the Rs 96,000 mark.
The yellow metal is now priced at Rs 95,840 per sovereign and Rs 11,980 per gram, following a decline of Rs 235 per gram.
This is the lowest level recorded since November 28, 2025, when gold was priced at Rs 96,160 per sovereign.
On November 18, gold was priced at Rs 97,720 per sovereign and Rs 12,215 per gram, after a decline of Rs 255 per gram.
According to a Daily Thanthi report, gold prices in Chennai have fallen by Rs 11,240 per sovereign over the past 14 days.
Jewellery traders attribute the continued decline in gold prices to several factors, including the US midterm election results, rising inflation in the US, an increase in government bond yields and the strengthening of the US dollar, according to a Daily Thanthi report.
Meanwhile, silver prices declined by Rs 5 per gram to sell at Rs 180 per gram (Rs 1,80,000 per kg) on November 19.
On November 18, silver was priced at Rs 185 per gram.
Gold prices are marginally higher than they were on the same day last year. From Rs 92,000 per sovereign (Rs 11,500 per gram) on November 19, 2025, the rate has risen to Rs 95,840 per sovereign (Rs 11,980 per gram) on November 19, 2026.
This represents an increase of Rs 3,840 per sovereign, or around 4.17 per cent, over the year.
November 19, 2026: 1 sovereign - Rs 95,840 | 1 gram - Rs 11,980
November 18, 2026: 1 sovereign - Rs 97,720 | 1 gram - Rs 12,215
November 17, 2026: 1 sovereign - Rs 99,760 | 1 gram - Rs 12,470
November 16, 2026: 1 sovereign - Rs 1,00,320 | 1 gram - Rs 12,540
November 14, 2026: 1 sovereign - Rs 1,00,920 | 1 gram - Rs 12,615
November 19, 2026: 1 gram - Rs 180
November 18, 2026: 1 gram - Rs 185
November 17, 2026: 1 gram - Rs 190
November 16, 2026: 1 gram - Rs 190
November 14, 2026: 1 gram - Rs 195