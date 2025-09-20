Gold price rises sharply, crosses Rs 82,000 mark again in Chennai
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: The price of gold in Chennai increased by Rs 480 per sovereign on September 20 (Saturday). The yellow metal is now being sold at Rs 82,320. Accordingly, the per gram rate has increased by Rs 60 to touch Rs 10,290.
On September 19 (Friday), gold price had increased by Rs 80, selling for Rs 81,840, a day after it had risen by Rs 480.
While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.
Since January 1, prices have surged by Rs 24,720, or 43.22%, from Rs 57,200 to Rs 81,920 as of September 12.
Starting at Rs 57,200 per sovereign on January 1, gold climbed to Rs 63,240 by February 5 and Rs 66,400 on March 14, with a single-day rise of Rs 1,440.
On April 22, it hit another record at Rs 74,320 after a Rs 2,200 leap.
The price crossed Rs 75,000 twice — on July 23 and August 6 at Rs 75,040.
Gold prices saw a massive spike between September 1 and 12, rising by Rs 4,240 per sovereign and Rs 515 per gram.
On the other hand, the price of silver has increased by Rs 2 and is sold for Rs 145/gram today.
Gold price (22 carat) over the last five days:
September 19, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,840, 1 gram: Rs 10,230
September 18, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,760, 1 gram: Rs 10,220
September 17, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,160, 1 gram: Rs 10,270
September 16, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,240, 1 gram: Rs 10,280
September 15, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,680, 1 gram: Rs 10,210
Silver price over the last five days:
September 18, 2025 - 1 gram: Rs 143
September 18, 2025 - 1 gram: Rs 141
September 17, 2025 – 1 gram: Rs 142
September 16, 2025 – 1 gram: Rs 144
September 15, 2025 – 1 gram: Rs 144