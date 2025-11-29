Chennai gold price gets costlier by Rs 1,120 on Nov 29, 2025; check how much it costs today

CHENNAI: Gold price in Chennai increased by Rs 1,120 per sovereign on Saturday (November 29), continuing the ongoing trend of price fluctuations. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 95,840 per sovereign (8 grams) and Rs 11,980 per gram, up by Rs 140.

On November 28 (Friday), gold had increased by Rs 560 to sell for Rs 94,720 per sovereign and Rs 11,840 per gram.

On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.

The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the US shutdown and global trade tensions.

For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 95,840/sovereign (Rs 11,980/gram) today, November 29, marking an increase of Rs 38,640 (approximately 67.5%). On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver too has been recording constant price fluctuations. Silver price increased by Rs 9 on November 29, reaching Rs 192 per gram (Rs 1,92,000/kg). On Friday (November 28), silver cost Rs 183 per gram.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 28, 2025: 1 sovereign- Rs 94,720 | 1 gram-Rs 11,840

November 27, 2025: 1 sovereign- Rs 94,160 | 1 gram-Rs 11,770

November 26, 2025: 1 sovereign- Rs 94,400 | 1 gram-Rs 11,800

November 25, 2025: 1 sovereign- Rs 93,760 | 1 gram-Rs 11,520

November 24, 2025: 1 sovereign- Rs 92,160 | 1 gram-Rs 11,520

Silver price over the last five days:

November 28, 2025: 1 gram - Rs 183

November 27, 2025: 1 gram - Rs 180

November 26, 2025: 1 gram - Rs 176

November 25, 2025: 1 gram - Rs 174

November 24, 2025: 1 gram - Rs 171