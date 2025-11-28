Gold and silver get costlier in Chennai on Nov 28, 2025; check their rates today

CHENNAI: Gold price in Chennai increased by Rs 560 per sovereign on Friday (November 28), continuing the ongoing trend of price fluctuations. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 94,720 per sovereign (8 grams) and Rs 11,840 per gram, up by Rs 70.

On November 27 (Thursday), gold had decreased by Rs 240 to sell for Rs 94,160 per sovereign and Rs 11,770 per gram.

On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.

The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the US shutdown and global trade tensions.

For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 94,720/sovereign (Rs 11,840/gram) today, November 28, marking an increase of Rs 37,520 (approximately 65.5%). On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver too has been recording constant price fluctuations. Silver price increased by Rs 3 on November 28, reaching Rs 183 per gram (Rs 1,83,000/kg). On Thursday (November 27), silver cost Rs 180 per gram.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 27, 2025: 1 sovereign- Rs 94,160 | 1 gram-Rs 11,770

November 26, 2025: 1 sovereign- Rs 94,400 | 1 gram-Rs 11,800

November 25, 2025: 1 sovereign- Rs 93,760 | 1 gram-Rs 11,520

November 24, 2025: 1 sovereign- Rs 92,160 | 1 gram-Rs 11,520

November 22, 2025: 1 sovereign- Rs 93,040 | 1 gram-Rs 11,630

Silver price over the last five days:

November 27, 2025: 1 gram - Rs 180

November 26, 2025: 1 gram - Rs 176

November 25, 2025: 1 gram - Rs 174

November 24, 2025: 1 gram - Rs 171

November 22, 2025: 1 gram - Rs 172