CHENNAI: The Southern Railway has announced changes to EMU train services on the Chennai Beach–Chengalpattu section on November 26, 28 and 30, and December 1, 3 and 5 due to a four-hour Line Block/Power Block at Chengalpattu Yard for ongoing engineering works.
On November 26 and 28, Beach–Chengalpattu EMU leaving at 10.48 am and 12.30 pm will be partially cancelled between Singaperumal Koil and Chengalpattu. Similarly, Chengalpattu–Beach locals leaving at 1.05 pm and 3 pm will be partially cancelled between Chengalpattu and Singaperumal Koil.
On November 30, December 1, 3 and 5, as many as 12 EMU services will be partially cancelled. Beach–Chengalpattu trains leaving at 10.13 am, 10.48 am, 11.28 am, 12.02 pm, 12.30 pm and 1.45 pm will face partial cancellations. Chengalpattu–Beach trains leaving at 11.50 am, 12.30 pm, 1.05 pm, 1.35 pm, 2.15 pm and 3 pm will also be partially cancelled.
Most EMU services will be curtailed between Singaperumal Koil and Chengalpattu, while the 1.45 pm Beach service and 3 pm Chengalpattu service will be partially cancelled between Kattankulathur and Chengalpattu.
Meanwhile, two EMU services will be fully cancelled on November 30, December 1, 3 and 5. These include the Tirumalpur–Beach local leaving Tirumalpur at 11.05 am and the Chennai Beach–Arakkonam local leaving Chennai Beach at 1 pm.