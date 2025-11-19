Begin typing your search...
DT CAMPUS| JK Tyre Shiksha Sarthi Programme
CHENNAI: JK Tyre & Industries Limited invites applications from daughters of heavy vehicle drivers who are pursuing general or professional undergraduate or diploma courses and reside in select locations.
Eligibility: Open to female students who are HMV Driver’s daughters and are enrolled in general or professional undergraduate or diploma courses. Applicants must have secured a minimum of 55% marks in their previous academic year.
Prizes & Rewards: Annual Fixed Scholarship Details: Professional undergraduate courses: Rs 25,000; general undergraduate
courses: Rs 15,000; diploma courses: Rs 15,000
Last Date to Apply: November 30 Application mode: Online applications only
