    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|19 Nov 2025 9:11 AM IST
    DT CAMPUS| JK Tyre Shiksha Sarthi Programme
    Representative Image

    CHENNAI: JK Tyre & Industries Limited invites applications from daughters of heavy vehicle drivers who are pursuing general or professional undergraduate or diploma courses and reside in select locations.

    Eligibility: Open to female students who are HMV Driver’s daughters and are enrolled in general or professional undergraduate or diploma courses. Applicants must have secured a minimum of 55% marks in their previous academic year.

    Prizes & Rewards: Annual Fixed Scholarship Details: Professional undergraduate courses: Rs 25,000; general undergraduate

    courses: Rs 15,000; diploma courses: Rs 15,000

    Last Date to Apply: November 30 Application mode: Online applications only

    Short Url: www.b4s.in/dtnt/JKTS3

