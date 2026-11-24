CHENNAI: Drumstick prices increased by Rs 40 per kg and tomatoes increased by Rs 20 per kg at the Koyambedu wholesale market in Chennai on Tuesday (November 24, 2026), compared to the rates on November 20, 2026.
Drumstick - Rs 120 per kg, up by Rs 40 (Compared to November 20)
Tomato - Rs 50 per kg, up by Rs 20 per kg
Ooty carrot - Rs 40 per kg, down by Rs 10 (Compared to November 20)
Beans - Rs 70 per kg, down by Rs 10
Radish - Rs 50 per kg, down by Rs 10
Onion - Rs 70 per kg
Potato - Rs 50 per kg
Brinjal - Rs 80 per kg
Green Chillies - Rs 50 per kg
Coriander - Rs 5 per bunch
Mint - Rs 5 per bunch
Curry leaves - Rs 20 per bunch