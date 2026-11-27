CHENNAI: Vegetable prices at Chennai's Koyambedu wholesale market saw mixed changes on Friday (November 27). Drumsticks and capsicum prices fell by Rs 30 per kg, while lemon and small onion became cheaper by Rs 20 per kg each.
Meanwhile, the price of green chillies went up by Rs 5 per kg, compared to November 25.
Drumstick – Rs 100 per kg, down by Rs 30 (as compared to November 25)
Capsicum – Rs 20 per kg, down by Rs 30
Lemon – Rs 100 per kg, down by Rs 20
Small Onion – Rs 160 per kg, down by Rs 20
Beans – Rs 40 per kg, down by Rs 20
Tomatoes – Rs 40 per kg, down by Rs 10
Onion – Rs 65 per kg, down by Rs 5
Green chillies – Rs 65 per kg, up by Rs 5
Potato – Rs 50 per kg
Carrots – Rs 35 per kg
Beetroot – Rs 60 per kg
Ginger – Rs 90 per kg
Garlic – Rs 300 per kg
Coriander – Rs 5 per bunch
Mint – Rs 5 per bunch
Curry leaves – Rs 20 per bunch