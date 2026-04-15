Chennai: Gold surges by Rs 800 on April 15, 2026; check how much it costs

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: A day after a rise of Rs 1280 per sovereign (8 grams), gold has now increased by Rs 800 on April 15.

The yellow metal is now priced at Rs 1,14,560 per sovereign and 14,320 per gram, an increase of Rs 100.

On April 14, gold was priced at Rs 1,13,760 per sovereign and Rs 14,220 per gram.

Silver prices increase

Silver prices increased by Rs 10 to sell for Rs 275 per gram (Rs 2,75,000 per kg) on April 15. On April 14, it was priced at Rs 265 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 69,760 per sovereign (Rs 8,720 per gram) on April 15, 2025, to Rs 1,14,560 per sovereign (Rs 14,320 per gram) on April 15, 2026, marking an increase of Rs 44,800 or about 60.8%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

April 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220

April 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,480 | 1 gram - Rs 14,060

April 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

April 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125

April 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

Silver price over the last five days:

April 14, 2026: 1 gram - Rs 265

April 13, 2026: 1 gram - Rs 260

April 11, 2026: 1 gram - Rs 265

April 10, 2026: 1 gram - Rs 265

April 9, 2026: 1 gram - Rs 260

