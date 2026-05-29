Chennai: Gold, silver prices rise on May 29, 2026; check latest rates

CHENNAI: After a fall of Rs 1200 per sovereign (8 grams) on May 28, gold has increased by Rs 800 per sovereign (8 grams) and Rs 100 per gram on May 29 in the city.
The yellow metal now costs Rs 1,16,800 per sovereign and Rs 14,600 per gram.
On May 28, gold was sold at Rs 1,16,000 per sovereign and Rs 14,500 per gram.
Silver prices also saw an increase on May 29. The metal is now being sold at Rs 290 per gram (Rs 2,90,000 per kg), up by Rs 5 compared to the previous day.
On May 28, silver was sold at Rs 285 per gram (Rs 2,85,000 per kg).
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 71,160 per sovereign (Rs 8,895 per gram) on May 29, 2025, to Rs 1,16,800 per sovereign (Rs 14,600 per gram) on May 29, 2026, marking an increase of Rs 45,640 or about 64.1%.
May 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,000 | 1 gram - Rs 14,500
May 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650
May 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,840 | 1 gram - Rs 14,730
May 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,240 | 1 gram - Rs 14,780
May 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,840 | 1 gram - Rs 14,730
May 28, 2026: 1 gram - Rs 285
May 27, 2026: 1 gram - Rs 290
May 26, 2026: 1 gram - Rs 295
May 25, 2026: 1 gram - Rs 295
May 23, 2026: 1 gram - Rs 295