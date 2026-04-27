Chennai

Chennai: Gold rises by Rs 240 on April 27, 2026; check how much it costs

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative image
Representative image
Updated on

CHENNAI: Gold has now increased by Rs 240 on April 27.

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,840 per sovereign and 14,230 per gram, an increase of Rs 30.

On April 25, gold was priced at Rs 1,13,600 per sovereign and Rs 14,200 per gram

Silver prices remain unchanged

Silver prices remain stable and is sold at Rs 270 per gram (Rs 2,70,000 per kg) on April 27. On April 25, it was priced at Rs 270 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,040 per sovereign (Rs 9,005 per gram) on April 26, 2025, to Rs 1,13,840 per sovereign (Rs 14,230 per gram) on April 27, 2026, marking an increase of Rs 41,800 or about 58.02%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

April 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200

April 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

April 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,280 | 1 gram - Rs 14,160

April 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250

April 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250

Silver price over the last five days:

April 25, 2026: 1 gram - Rs 270

April 24, 2026: 1 gram - Rs 265

April 23, 2026: 1 gram - Rs 270

April 22, 2026: 1 gram - Rs 275

April 21, 2026: 1 gram - Rs 275

X

DT Next
www.dtnext.in