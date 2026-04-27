Chennai: Gold rises by Rs 240 on April 27, 2026; check how much it costs

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,840 per sovereign and 14,230 per gram, an increase of Rs 30.
On April 25, gold was priced at Rs 1,13,600 per sovereign and Rs 14,200 per gram
Silver prices remain unchanged
Silver prices remain stable and is sold at Rs 270 per gram (Rs 2,70,000 per kg) on April 27. On April 25, it was priced at Rs 270 per gram.
Gold rate today vs gold rate on this day, last year
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,040 per sovereign (Rs 9,005 per gram) on April 26, 2025, to Rs 1,13,840 per sovereign (Rs 14,230 per gram) on April 27, 2026, marking an increase of Rs 41,800 or about 58.02%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
April 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200
April 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100
April 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,280 | 1 gram - Rs 14,160
April 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
April 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
Silver price over the last five days:
April 25, 2026: 1 gram - Rs 270
April 24, 2026: 1 gram - Rs 265
April 23, 2026: 1 gram - Rs 270
April 22, 2026: 1 gram - Rs 275
April 21, 2026: 1 gram - Rs 275