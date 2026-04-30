Chennai

Chennai: Gold remains unchanged on April 30, 2026; check latest rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative Image
Representative ImageDaily Thanthi
Updated on

CHENNAI: Gold prices remained steady on Thursday, April 30, following a sharp drop of Rs 1,200 on April 29.

The yellow metal is priced at Rs 1,11,200 per sovereign and Rs 13,900 per gram, with no change.

On April 29, gold was priced at Rs 1,11,200 per sovereign and Rs 13,900 per gram.

Silver prices remain stable

Silver prices remained stable and are sold at Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on April 30. On April 29, it was priced at Rs 260 per gram.

Gold rate today vs same day last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 71,840 per sovereign (Rs 8,980 per gram) on April 30, 2025, to Rs 1,11,200 per sovereign (Rs 13,900 per gram) on April 30, 2026, marking an increase of Rs 39,360 or about 54.77%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

April 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900

April 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900

April 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,840 | 1 gram - Rs 14,230

April 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200

April 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

Silver price over the last five days:

April 29, 2026: 1 gram - Rs 260

April 28, 2026: 1 gram - Rs 260

April 27, 2026: 1 gram - Rs 270

April 25, 2026: 1 gram - Rs 270

April 24, 2026: 1 gram - Rs 265

Gold Price Chennai
gold
Silver Price Chennai
silver

X

DT Next
www.dtnext.in