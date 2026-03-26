Chennai: Gold prices surge by Rs 560, silver remains stable on March 26, 2026

CHENNAI: Gold prices in the city continue to rise, increasing by Rs 560 per sovereign (8 grams) on March 26.

The shiny metal is now priced at Rs 1,09,360 per sovereign and Rs 13,670 per gram, a rise of Rs 70.

On March 25, the yellow metal was priced at Rs 1,08,800 per sovereign and Rs 13,600 per gram.

Silver remains stable

Silver prices remain stable, continue selling for Rs 260 (Rs 2,60,000 per kg) on March 26.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 65,560 per sovereign (Rs 8195 per gram) on March 26, 2025, to Rs 1,09,360 per sovereign (Rs 13,670 per gram) on March 26, 2026, marking an increase of Rs 43,800 or about 66.80%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

March 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,800 | 1 gram - Rs 13,600 per gram

March 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250 per gram

March 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,720 | 1 gram - Rs 13,340 per gram

March 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,960 | 1 gram - Rs 13,620 per gram

March 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950 per gram

Silver price over the last five days:

March 25, 2026: 1 gram - Rs 260

March 24, 2026: 1 gram - Rs 250

March 23, 2026: 1 gram - Rs 250

March 21, 2026: 1 gram - Rs 250

March 20, 2026: 1 gram - Rs 260

