Chennai: Gold prices remain unchanged on May 9; check how much it costs today

Gold prices remain unchanged on May 9; check how much it costs today

CHENNAI: Gold has remained unchanged on May 9.

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,200 per sovereign and Rs 14,150 per gram, with no change.

On May 8, gold was priced at Rs 1,13,200 per sovereign and Rs 14,150 per gram.

Silver prices remain unchanged

Silver prices remained unchanged to sell for Rs 270 per gram (Rs 2,70,000 per kg) on May 9.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,120 per sovereign (Rs 9,015 per gram) on May 9, 2025, to Rs 1,13,200 per sovereign (Rs 14,150 per gram) on May 9, 2026, marking an increase of Rs 41,960 or about 56.9%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

May 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,200 | 1 gram - Rs 14,150

May 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,200 | 1 gram - Rs 14,150

May 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

May 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,560 | 1 gram - Rs 13,820

May 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

Silver price over the last five days:

May 8, 2026: 1 gram - Rs 280

May 7, 2026: 1 gram - Rs 275

May 6, 2026: 1 gram - Rs 275

May 5, 2026: 1 gram - Rs 265

May 4, 2026: 1 gram - Rs 270

