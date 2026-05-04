Chennai: Gold prices remain unchanged on May 4; check how much it costs today

CHENNAI: After an increase of Rs 640 per sovereign (8 grams) on May 2, gold has remained unchanged on May 4.
The yellow metal is now priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram, with no change.
Silver prices remained unchanged to sell for Rs 270 per gram (Rs 2,70,000 per kg) on May 4.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 70,040 per sovereign (Rs 8,755 per gram) on May 3, 2025, to Rs 1,12,000 per sovereign (Rs 14,000 per gram) on May 4, 2026, marking an increase of Rs 41,960 or about 59.9%.
May 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
May 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,360 | 1 gram - Rs 13,920
April 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
April 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
April 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
May 2, 2026: 1 gram - Rs 270
May 1, 2026: 1 gram - Rs 265
April 30, 2026: 1 gram - Rs 270
April 29, 2026: 1 gram - Rs 260
April 28, 2026: 1 gram - Rs 260