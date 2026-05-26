Chennai: Gold prices fall on May 26, silver remains stable; check latest rates

CHENNAI: Gold has decreased by Rs 400 per sovereign (8 grams) and Rs 50 per gram on May 26 in the city.
The yellow metal now costs Rs 1,17,840 per sovereign and Rs 14,730 per gram.
On May 25, gold was sold at Rs 1,18,240 per sovereign and Rs 14,780 per gram.
Silver prices remain unchanged
Silver prices remained unchanged on May 25. The metal is being sold at Rs 295 per gram (Rs 2,95,000 per kg).
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 71,600 per sovereign (Rs 8,950 per gram) on May 24, 2025, to Rs 1,17,840 per sovereign (Rs 14,730 per gram) on May 25, 2026, marking an increase of Rs 46,240 or about 64.58%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
May 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,240 | 1 gram - Rs 14,780
May 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,840 | 1 gram - Rs 14,730
May 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,240 | 1 gram - Rs 14,780
May 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,480 | 1 gram - Rs 14,810
May 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,000 | 1 gram - Rs 14,750
May 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,960 | 1 gram - Rs 14,870
Silver price over the last five days:
May 25, 2026: 1 gram - Rs 295
May 23, 2026: 1 gram - Rs 295
May 22, 2026: 1 gram - Rs 295
May 21, 2026: 1 gram - Rs 290
May 20, 2026: 1 gram - Rs 285
May 19, 2026: 1 gram - Rs 300