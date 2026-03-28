Chennai: Gold and silver get costlier on March 28, 2026; Check how much they cost

The shiny metal is now priced at Rs 1,09,660 per sovereign and Rs 13,660 per gram, a rise of Rs 230.
On March 27, the yellow metal was priced at Rs 1,07,440 per sovereign and Rs 13,430 per gram.
Meanwhile silver prices increased by Rs 5 to be priced at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on March 28. On March 27, it was priced at Rs 245 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 66,720 per sovereign (Rs 8,340 per gram) on March 28, 2025, to Rs 1,09,660 per sovereign (Rs 13,660 per gram) on March 28, 2026, marking an increase of Rs 42,940 or about 64.35%.
March 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,440 | 1 gram - Rs 13,430 per gram
March 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350 per gram
March 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,800 | 1 gram - Rs 13,600 per gram
March 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250 per gram
March 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,720 | 1 gram - Rs 13,340 per gram
March 27, 2026: 1 gram - Rs 245
March 26, 2026: 1 gram - Rs 260
March 25, 2026: 1 gram - Rs 260
March 24, 2026: 1 gram - Rs 250
March 23, 2026: 1 gram - Rs 250