Chennai

Chennai: Gold and silver get costlier on March 28, 2026; Check how much they cost

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative Image
Representative Image Daily Thanthi
Updated on

CHENNAI: Gold rate in the city surged by Rs 1,840 per sovereign (8 grams) on March 28 (Saturday).

The shiny metal is now priced at Rs 1,09,660 per sovereign and Rs 13,660 per gram, a rise of Rs 230.

On March 27, the yellow metal was priced at Rs 1,07,440 per sovereign and Rs 13,430 per gram.

Silver price increase

Meanwhile silver prices increased by Rs 5 to be priced at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on March 28. On March 27, it was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 66,720 per sovereign (Rs 8,340 per gram) on March 28, 2025, to Rs 1,09,660 per sovereign (Rs 13,660 per gram) on March 28, 2026, marking an increase of Rs 42,940 or about 64.35%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

March 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,440 | 1 gram - Rs 13,430 per gram

March 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350 per gram

March 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,800 | 1 gram - Rs 13,600 per gram

March 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250 per gram

March 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,720 | 1 gram - Rs 13,340 per gram

Silver price over the last five days:

March 27, 2026: 1 gram - Rs 245

March 26, 2026: 1 gram - Rs 260

March 25, 2026: 1 gram - Rs 260

March 24, 2026: 1 gram - Rs 250

March 23, 2026: 1 gram - Rs 250

No stories found.
X

DT Next
www.dtnext.in