Chennai: Gold prices surge by Rs 640, silver drops on March 27, 2026

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold prices in the city continue to rise, increasing by Rs 640 per sovereign (8 grams) on March 27.

The shiny metal is now priced at Rs 1,07,440 per sovereign and Rs 13,430 per gram, a rise of Rs 80.

On March 26, the yellow metal was priced at Rs 1,06,800 per sovereign and Rs 13,350 per gram.

Meanwhile, silver prices decreasesd by Rs 15 to cost at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on March 27. On March 26, the price of silver was Rs 260 per gram.

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 65,880 per sovereign (Rs 8,235 per gram) on March 27, 2025, to Rs 1,07,440 per sovereign (Rs 13,430 per gram) on March 26, 2026, marking an increase of Rs 41,560 or about 63.08%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

March 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350 per gram

March 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,800 | 1 gram - Rs 13,600 per gram

March 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250 per gram

March 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,720 | 1 gram - Rs 13,340 per gram

March 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,960 | 1 gram - Rs 13,620 per gram

Silver price over the last five days:

March 26, 2026: 1 gram - Rs 260

March 25, 2026: 1 gram - Rs 260

March 24, 2026: 1 gram - Rs 250

March 23, 2026: 1 gram - Rs 250

March 21, 2026: 1 gram - Rs 250

