Chennai gold price increases by Rs 800, silver costs Rs 300 per gram on March 10 , 2026

CHENNAI: Gold price increased in the city on Tuesday (March 10), by Rs 800 per sovereign (8 grams), the eleventh day of the US-Israel war on Iran.
The yellow metal is priced at Rs 1,20,400 per sovereign and Rs 15050 per gram, increased by Rs 100.
On March 9, a day earlier, gold cost Rs 1,19,600 per sovereign and 14,950 per gram.
Silver increased by Rs 10 to be priced at Rs 300 per gram (Rs 3,00,000 per kg) on March 10. A day earlier silver was priced at Rs 290 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 64,400 per sovereign (Rs 8,050 per gram) on March 10, 2025, to Rs 1,20,400 per sovereign (Rs 15,050 per gram) on March 10, 2026, marking an increase of Rs 56,000, or about 86.95%.
March 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600| 1 gram - Rs 14,950
March 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,400 | 1 gram - Rs 15,050
March 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,680| 1 gram - Rs 14,960
March 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,960| 1 gram - Rs 15,120
March 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,21,600| 1 gram - Rs 15,200
March 9, 2026: 1 gram - Rs 290
March 7, 2026: 1 gram - Rs 290
March 6, 2026: 1 gram - Rs 290
March 5, 2026: 1 gram - Rs 295
March 4, 2026: 1 gram - Rs 295