Chennai gold price increases by Rs 800, silver costs Rs 300 per gram on March 10 , 2026

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold price increased in the city on Tuesday (March 10), by Rs 800 per sovereign (8 grams), the eleventh day of the US-Israel war on Iran.

The yellow metal is priced at Rs 1,20,400 per sovereign and Rs 15050 per gram, increased by Rs 100.

On March 9, a day earlier, gold cost Rs 1,19,600 per sovereign and 14,950 per gram.

Silver prices increases

Silver increased by Rs 10 to be priced at Rs 300 per gram (Rs 3,00,000 per kg) on March 10. A day earlier silver was priced at Rs 290 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 64,400 per sovereign (Rs 8,050 per gram) on March 10, 2025, to Rs 1,20,400 per sovereign (Rs 15,050 per gram) on March 10, 2026, marking an increase of Rs 56,000, or about 86.95%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

March 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600| 1 gram - Rs 14,950

March 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,400 | 1 gram - Rs 15,050

March 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,680| 1 gram - Rs 14,960

March 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,960| 1 gram - Rs 15,120

March 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,21,600| 1 gram - Rs 15,200

Silver price over the last five days:

March 9, 2026: 1 gram - Rs 290

March 7, 2026: 1 gram - Rs 290

March 6, 2026: 1 gram - Rs 290

March 5, 2026: 1 gram - Rs 295

March 4, 2026: 1 gram - Rs 295

