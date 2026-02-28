Gold crosses Rs 1.21 lakh mark, while silver touches Rs 3 lakh mark on February 28; Check how much they cost

The yellow metal is now priced at Rs 1,21,600 per sovereign and Rs 15,200 per gram, up by Rs 300.
On February 27, 22-carat-gold was priced at Rs 1,19,200 per sovereign and Rs 14,900 per gram.
Silver increased by Rs 5 to Rs 300 per gram (Rs 3,00,000 per kg) on February 28.
Silver remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 63,680 per sovereign (Rs 7,960 per gram) on February 28, 2025, to Rs 1,21,600 per sovereign (Rs 15,200 per gram) on February 28, 2026, marking an increase of Rs 57,920, or about 90.95%.
February 27, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,19,200| 1 gram- Rs 14,900
February 26, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,19,360| 1 gram- Rs 14,920
February 25, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,19,440| 1 gram- Rs 14,930
February 24, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,19,120| 1 gram- Rs 14,890
February 23, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,18,880| 1 gram- Rs 14,860
February 27, 2026: 1 gram- Rs 295
February 26, 2026: 1 gram- Rs 295
February 25, 2026: 1 gram- Rs 295
February 24, 2026: 1 gram- Rs 290
February 23, 2026: 1 gram- Rs 300