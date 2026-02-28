Chennai

Gold crosses Rs 1.21 lakh mark, while silver touches Rs 3 lakh mark on February 28; Check how much they cost

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold surged by Rs 2,400 per sovereign (8 grams) in a single session on February 28, 2026.

The yellow metal is now priced at Rs 1,21,600 per sovereign and Rs 15,200 per gram, up by Rs 300.

On February 27, 22-carat-gold was priced at Rs 1,19,200 per sovereign and Rs 14,900 per gram.

Silver prices increase

Silver increased by Rs 5 to Rs 300 per gram (Rs 3,00,000 per kg) on February 28.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Silver remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 63,680 per sovereign (Rs 7,960 per gram) on February 28, 2025, to Rs 1,21,600 per sovereign (Rs 15,200 per gram) on February 28, 2026, marking an increase of Rs 57,920, or about 90.95%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

February 27, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,19,200| 1 gram- Rs 14,900

February 26, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,19,360| 1 gram- Rs 14,920

February 25, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,19,440| 1 gram- Rs 14,930

February 24, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,19,120| 1 gram- Rs 14,890

February 23, 2026: 1 Sovereign- Rs 1,18,880| 1 gram- Rs 14,860

Silver price over the last five days:

February 27, 2026: 1 gram- Rs 295

February 26, 2026: 1 gram- Rs 295

February 25, 2026: 1 gram- Rs 295

February 24, 2026: 1 gram- Rs 290

February 23, 2026: 1 gram- Rs 300

