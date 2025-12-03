Chennai: Gold gets costlier by Rs 160 on Dec 3, 2025; check how much it costs today
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: The day after a fall of Rs 240, gold surged by Rs 160 on December 3. It is now priced at Rs 96,480 per sovereign (8 grams) and Rs 12,060 per gram, a rise of Rs 20.
On Tuesday (December 2), the price of gold had fallen by Rs 240 to Rs 96,320 per sovereign (Rs 12,040 per gram).
On November 29, the price of the yellow metal was 95,840 per sovereign (Rs 11,980 per gram)—the highest price in November, a month that saw sharp fluctuations, with rates even dipping below Rs 90,000 per sovereign.
Earlier, gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before dropping to Rs 88,600 per sovereign (Rs 11,075 per gram) on October 28.
The current gold rally is supported by rising expectations of a US Federal Reserve rate cut and safe-haven buying. Analysts say gold could retest record highs if global economic uncertainties continue.
From January 1, when gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has climbed to Rs 96,480 per sovereign (Rs 12,060 per gram) on December 3 – an increase of Rs 39,280, or about 68.6%.
Meanwhile, silver surged by Rs 5 to Rs 201 per gram ( Rs 2,01,000 per kg). On December 2, Silver was priced at Rs 196 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 2, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram- Rs 12,040
December 1, 2025: 1 sovereign- RS 96,560 | 1 gram-Rs 12,070
November 29, 2025: 1 sovereign- Rs 95,840 | 1 gram-Rs 11,980
November 28, 2025: 1 sovereign- Rs 94,720 | 1 gram-Rs 11,840
November 27, 2025: 1 sovereign- Rs 94,160 | 1 gram-Rs 11,770
Silver price over the last five days:
December 2, 2025: 1 gram - Rs 196
December 1, 2025: 1 gram - Rs 196
November 29, 2025: 1 gram - Rs 192
November 28, 2025: 1 gram - Rs 183
November 27, 2025: 1 gram - Rs 180