Chennai: Gold price surges by Rs 2,400 in a single day on Nov 13, afternoon; sovereign now at Rs 95,200
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers.
CHENNAI: Gold prices in Chennai surged by Rs 2,400 in a single day on Thursday (November 13), continuing a two-week streak of price fluctuations, with the yellow metal hitting ₹95,200 per sovereign (8 grams) and Rs 11,900 per gram.
In the morning, a sovereign was sold at Rs 94,400 and Rs 11,800 per gram, rose by Rs 200.
A day earlier, on Wednesday (November 12), gold had fallen by Rs 800 per sovereign, with a sovereign costing Rs 92,800 and a gram Rs 11,600.
The present oscillating trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17—the highest this year—before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.
For perspective: gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1 this year, but costs Rs 95,200 today, November 13, marking a growth of Rs 38,000, or roughly 66.4%.
On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.
Meanwhile, silver has increased by Rs 1 per gram on November 13 afternoon, bringing the rate to Rs 183 per gram (Rs 1,83,000/kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 12, 2025: 1 Sovereign- Rs 94,400 | 1 gram- Rs 11,600
November 11, 2025: 1 Sovereign- Rs 93,600 | 1 gram- Rs 11,700
November 10, 2025: 1 Sovereign- Rs 91,840 | 1 gram- Rs 11,480
November 08, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,400 | 1 gram- Rs 11,300
November 07, 2025: 1 Sovereign- Rs 90,160 | 1 gram- Rs 11,270
Silver price over the last five days:
November 12, 2025: 1 gram - Rs 173
November 11, 2025: 1 gram - Rs 170
November 10, 2025: 1 gram - Rs 169
November 08, 2025: 1 gram - Rs 165
November 07, 2025: 1 gram - Rs 165