Chennai: Gold price surges by Rs 1,840, silver costs Rs 300 on May 12, 2026

Silver prices increase

Silver prices increased by Rs 15 to sell for Rs 300 per gram (Rs 3,00,000 per kg) on May 12. On May 11, silver was sold at Rs 285 per gram (Rs 2,85,000 per kg).

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 70,000 per sovereign (Rs 8,750 per gram) on May 12, 2025, to Rs 1,14,640 per sovereign (Rs 14,330 per gram) on May 12, 2026, marking an increase of Rs 44,640 or about 63.7%.