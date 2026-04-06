Chennai

Chennai gold price surges by Rs 1,440, silver costs Rs 260 per gram on April 6, 2026 evening

Representative image of gold PTI
Updated on

CHENNAI: Gold prices in the city surged sharply on Monday evening (April 6), increasing by Rs 1,440 per sovereign (8 grams).

During the morning session, gold had dropped by Rs 1,120 to sell at Rs 1,10,480 per sovereign and Rs 13,810 per gram.

22-carat gold is now priced at Rs 1,11,920 per sovereign and Rs 13,990 per gram, marking an increase of Rs 180.

Silver prices increases

Silver prices increases by Rs 5 to cost at Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on April 6 evening.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 66,280 per sovereign (Rs 8,285 per gram) on April 6, 2025, to Rs 1,11,920 per sovereign (Rs 13,990 per gram) on April 6, 2026, marking an increase of Rs 45,640 or about 68.8%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

April 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950

April 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,800 | 1 gram - Rs 13,850

April 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750

April 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,400 | 1 gram - Rs 14,050

March 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,360 | 1 gram - Rs 13,670

Silver price over the last five days:

April 4, 2026: 1 gram - Rs 255

April 3, 2026: 1 gram - Rs 255

April 2, 2026: 1 gram - Rs 255

April 1, 2026: 1 gram - Rs 265

March 31, 2026: 1 gram - Rs 250

Silver prices today
Gold prices today
Gold and silver prices in Chennai

Related Stories

No stories found.
X

DT Next
www.dtnext.in