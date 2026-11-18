CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 2,040 per sovereign on Tuesday (November 18).
The yellow metal is now priced at Rs 97,720 per sovereign and Rs 12,215 per gram, after a decrease of Rs 255 per gram.
Earlier, on November 18, the yellow metal was priced at Rs 99,760 per sovereign and Rs 12,470 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5 to sell at Rs 185 per gram (Rs 1,85,000 per kg) on November 18.
On November 17, silver was priced at Rs 190 per gram.
Gold prices are marginally higher than they were on the same day last year. From Rs 91,200 per sovereign (Rs 11,400 per gram) on November 18, 2025, the rate has risen to Rs 97,720 per sovereign (Rs 12,215 per gram) on November 18, 2026, an increase of Rs 6,520 or around 7.1 per cent.
November 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 99,760 | 1 gram - Rs 12,470
November 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,00,320 | 1 gram - Rs 12,540
November 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,00,920 | 1 gram - Rs 12,615
November 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,560 | 1 gram - Rs 12,695
November 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,520 | 1 gram - Rs 12,815
November 17, 2026: 1 gram - Rs 190
November 16, 2026: 1 gram - Rs 190
November 14, 2026: 1 gram - Rs 195
November 13, 2026: 1 gram - Rs 195
November 12, 2026: 1 gram - Rs 200