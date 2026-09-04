Chennai

Chennai gold price rises by Rs 960 on September 4, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 960 per sovereign on Friday (September 4).

The yellow metal is now priced at Rs 1,14,880 per sovereign and Rs 14,360 per gram, after an increase of Rs 120 per gram.

Earlier, on September 3, the yellow metal was priced at Rs 1,13,920 per sovereign and Rs 14,240 per gram.

Silver prices decrease

Meanwhile, silver prices have decreased by Rs 5, selling for Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 4.

On September 3, silver was priced at Rs 260 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. The price of 22-carat gold has increased from Rs 9,795 per gram on September 4, 2025, to Rs 14,360 per gram on September 3, 2026, marking an increase of Rs 4,565 per gram or about 46.60%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240

September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950

September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385

August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370

August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505

Silver price over the last five days:

September 3, 2026: 1 gram - Rs 260

September 2, 2026: 1 gram - Rs 255

September 1, 2026: 1 gram - Rs 255

August 31, 2026: 1 gram - Rs 260

August 29, 2026: 1 gram - Rs 260

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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