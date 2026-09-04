Chennai gold price rises by Rs 960 on September 4, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 960 per sovereign on Friday (September 4).
The yellow metal is now priced at Rs 1,14,880 per sovereign and Rs 14,360 per gram, after an increase of Rs 120 per gram.
Earlier, on September 3, the yellow metal was priced at Rs 1,13,920 per sovereign and Rs 14,240 per gram.
Meanwhile, silver prices have decreased by Rs 5, selling for Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 4.
On September 3, silver was priced at Rs 260 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. The price of 22-carat gold has increased from Rs 9,795 per gram on September 4, 2025, to Rs 14,360 per gram on September 3, 2026, marking an increase of Rs 4,565 per gram or about 46.60%.
September 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,920 | 1 gram - Rs 14,240
September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950
September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385
August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370
August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505
September 3, 2026: 1 gram - Rs 260
September 2, 2026: 1 gram - Rs 255
September 1, 2026: 1 gram - Rs 255
August 31, 2026: 1 gram - Rs 260
August 29, 2026: 1 gram - Rs 260