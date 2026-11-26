CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 960 per sovereign on Thursday (November 26), recovering some of the losses recorded on the previous day.
The yellow metal is now priced at Rs 92,320 per sovereign and Rs 11,540 per gram, after an increase of Rs 120 per gram.
Earlier, on November 25, gold was priced at Rs 91,360 per sovereign and Rs 11,420 per gram.
At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year.
Compared to the January 29 peak, gold prices are now lower by Rs 42,080 per sovereign or Rs 5,260 per gram, marking a decline of around 31.3%.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 165 per gram (Rs 1,65,000 per kg) on November 26.
On November 25, silver was also priced at Rs 165 per gram.
Gold prices remain close to their year-ago levels. From Rs 94,400 per sovereign (Rs 11,800 per gram) on November 26, 2025, the rate has increased to Rs 92,320 per sovereign (Rs 11,540 per gram) on November 26, 2026.
The year-on-year difference stands at Rs 2,080 per sovereign or Rs 260 per gram, amounting to a rise of around 2.20%.
November 25, 2026: 1 sovereign - Rs 91,360 | 1 gram - Rs 11,420
November 24, 2026: 1 sovereign - Rs 93,720 | 1 gram - Rs 11,715
November 23, 2026: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram - Rs 11,600
November 21, 2026: 1 sovereign - Rs 91,720 | 1 gram - Rs 11,465
November 20, 2026: 1 sovereign - Rs 92,080 | 1 gram - Rs 11,510
November 25, 2026: 1 gram - Rs 165
November 24, 2026: 1 gram - Rs 175
November 23, 2026: 1 gram - Rs 175
November 21, 2026: 1 gram - Rs 175
November 20, 2026: 1 gram - Rs 175