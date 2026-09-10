Chennai gold price rises by Rs 880 on September 10, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 880 per sovereign on Thursday (September 10), a day after falling by Rs 1,000 per sovereign.
The yellow metal is now priced at Rs 1,14,040 per sovereign and Rs 14,255 per gram, after a decrease of Rs 110 per gram.
Earlier, on September 9, the yellow metal was priced at Rs 1,13,160 per sovereign and Rs 14,145 per gram.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 10.
On September 9, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,200 per sovereign (Rs 10,150 per gram) on September 10, 2025, to Rs 1,14,040 per sovereign (Rs 14,255 per gram) on September 10, 2026, marking an increase of Rs 32,840 per sovereign or about 40.44% per cent.
September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145
September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,040 | 1 gram - Rs 14,130
September 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,520 | 1 gram - Rs 14,190
September 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360
September 9, 2026: 1 gram - Rs 255
September 8, 2026: 1 gram - Rs 255
September 7, 2026: 1 gram - Rs 255
September 5, 2026: 1 gram - Rs 255
September 4, 2026: 1 gram - Rs 255