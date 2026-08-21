Chennai

Chennai gold price rises by Rs 880 on August 21, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 880 per sovereign on Friday (August 21).

The yellow metal is now priced at Rs 1,17,680 per sovereign and Rs 14,710 per gram, after an increase of Rs 880 per gram.

Earlier on August 20, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,16,800 per sovereign and Rs 14,600 per gram.

Silver prices increases

Meanwhile, silver prices also increased by Rs 5, to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 21.

On August 20, silver was sold at Rs 260 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 73,840 per sovereign (Rs 9,230 per gram) on August 21, 2025, to Rs 1,17,680 per sovereign (Rs 14,710 per gram) on August 21, 2026, marking an increase of Rs 43,840 or about 59.37%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,800 | 1 gram - Rs 14,600

August 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,640 | 1 gram - Rs 14,205

August 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,320 | 1 gram - Rs 14,290

August 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

August 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220

Silver price over the last five days:

August 20, 2026: 1 gram - Rs 260

August 19, 2026: 1 gram - Rs 250

August 18, 2026: 1 gram - Rs 255

August 17, 2026: 1 gram - Rs 255

August 15, 2026: 1 gram - Rs 255

August 14, 2026: 1 gram - Rs 255

August 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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