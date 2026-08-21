Chennai gold price rises by Rs 880 on August 21, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 880 per sovereign on Friday (August 21).
The yellow metal is now priced at Rs 1,17,680 per sovereign and Rs 14,710 per gram, after an increase of Rs 880 per gram.
Earlier on August 20, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,16,800 per sovereign and Rs 14,600 per gram.
Meanwhile, silver prices also increased by Rs 5, to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 21.
On August 20, silver was sold at Rs 260 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 73,840 per sovereign (Rs 9,230 per gram) on August 21, 2025, to Rs 1,17,680 per sovereign (Rs 14,710 per gram) on August 21, 2026, marking an increase of Rs 43,840 or about 59.37%.
August 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,800 | 1 gram - Rs 14,600
August 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,640 | 1 gram - Rs 14,205
August 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,320 | 1 gram - Rs 14,290
August 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
August 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220
August 20, 2026: 1 gram - Rs 260
August 19, 2026: 1 gram - Rs 250
August 18, 2026: 1 gram - Rs 255
August 17, 2026: 1 gram - Rs 255
August 15, 2026: 1 gram - Rs 255
August 14, 2026: 1 gram - Rs 255
August 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040