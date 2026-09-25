Chennai

Chennai gold price rises by Rs 80 on September 25, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city increased by Rs 80 per sovereign on Friday (September 25).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,080 per sovereign and Rs 14,010 per gram, after a rise of Rs 10 per gram.

Earlier, on September 24, the yellow metal was priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 25.

On September 24, silver was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year:

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 84,080 per sovereign (Rs 10,510 per gram) on September 25, 2025, to Rs 1,12,080 per sovereign (Rs 14,010 per gram) on September 25, 2026, marking an increase of Rs 28,000 per sovereign or about 33.30 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135

September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185

September 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285

Silver price over the last five days:

September 24, 2026: 1 gram - Rs 250

September 23, 2026: 1 gram - Rs 255

September 22, 2026: 1 gram - Rs 255

September 21, 2026: 1 gram - Rs 260

September 19, 2026: 1 gram - Rs 260

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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