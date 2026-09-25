Chennai gold price rises by Rs 80 on September 25, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,080 per sovereign and Rs 14,010 per gram, after a rise of Rs 10 per gram.
Earlier, on September 24, the yellow metal was priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram.
Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 25.
On September 24, silver was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 84,080 per sovereign (Rs 10,510 per gram) on September 25, 2025, to Rs 1,12,080 per sovereign (Rs 14,010 per gram) on September 25, 2026, marking an increase of Rs 28,000 per sovereign or about 33.30 per cent.
September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135
September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185
September 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285
September 24, 2026: 1 gram - Rs 250
September 23, 2026: 1 gram - Rs 255
September 22, 2026: 1 gram - Rs 255
September 21, 2026: 1 gram - Rs 260
September 19, 2026: 1 gram - Rs 260