Chennai

Chennai gold price rises by Rs 80 on October 24, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 80 per sovereign on Saturday (October 24).

The yellow metal is now priced at Rs 1,04,560 per sovereign and Rs 13,070 per gram, after an increase of Rs 10 per gram.

Earlier, on October 23, the yellow metal was priced at Rs 1,04,480 per sovereign and Rs 13,060 per gram.

Silver prices decreases

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 220 per gram (Rs 2,20,000 per kg) on October 24.

On October 23, silver was priced at Rs 225 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,320 per sovereign (Rs 11,540 per gram) on October 24, 2025, to Rs 1,04,560 per sovereign (Rs 13,070 per gram) on October 24, 2026, marking an increase of Rs 12,240 per sovereign or about 13.25% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,480 | 1 gram - Rs 13,060

October 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,880 | 1 gram - Rs 13,235

October 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,120 | 1 gram - Rs 13,390

October 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,920 | 1 gram - Rs 13,490

October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570

Silver price over the last five days:

October 23, 2026: 1 gram - Rs 225

October 22, 2026: 1 gram - Rs 225

October 21, 2026: 1 gram - Rs 230

October 20, 2026: 1 gram - Rs 240

October 19, 2026: 1 gram - Rs 240

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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