Chennai gold price rises by Rs 80 on October 24, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,04,560 per sovereign and Rs 13,070 per gram, after an increase of Rs 10 per gram.
Earlier, on October 23, the yellow metal was priced at Rs 1,04,480 per sovereign and Rs 13,060 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 220 per gram (Rs 2,20,000 per kg) on October 24.
On October 23, silver was priced at Rs 225 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,320 per sovereign (Rs 11,540 per gram) on October 24, 2025, to Rs 1,04,560 per sovereign (Rs 13,070 per gram) on October 24, 2026, marking an increase of Rs 12,240 per sovereign or about 13.25% per cent.
October 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,480 | 1 gram - Rs 13,060
October 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,880 | 1 gram - Rs 13,235
October 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,120 | 1 gram - Rs 13,390
October 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,920 | 1 gram - Rs 13,490
October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570
October 23, 2026: 1 gram - Rs 225
October 22, 2026: 1 gram - Rs 225
October 21, 2026: 1 gram - Rs 230
October 20, 2026: 1 gram - Rs 240
October 19, 2026: 1 gram - Rs 240