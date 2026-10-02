Chennai gold price rises by Rs 760 on October 2, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,200 per sovereign and Rs 13,775 per gram, after an increase of Rs 95 per gram.
Earlier, on October 1, the yellow metal was priced at Rs 1,09,440 per sovereign and Rs 13,680 per gram.
Meanwhile, silver prices increased by Rs 5, to sell at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 2.
On October 1, silver was priced at Rs 240 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 87,040 per sovereign (Rs 10,880 per gram) on October 2, 2025, to Rs 1,10,200 per sovereign (Rs 13,775 per gram) on October 2, 2026, marking an increase of Rs 23,160 per sovereign or about 26.60 per cent.
October 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,440 | 1 gram - 13,680
September 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710
September 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,120 | 1 gram - Rs 13,640
September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665
September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
October 1, 2026: 1 gram - Rs 240
September 30, 2026: 1 gram - Rs 245
September 29, 2026: 1 gram - Rs 240
September 28, 2026: 1 gram - Rs 245
September 26, 2026: 1 gram - Rs 250