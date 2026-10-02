Chennai

Chennai gold price rises by Rs 760 on October 2, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 760 per sovereign on Friday (October 2).

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,200 per sovereign and Rs 13,775 per gram, after an increase of Rs 95 per gram.

Earlier, on October 1, the yellow metal was priced at Rs 1,09,440 per sovereign and Rs 13,680 per gram.

Silver price surged

Meanwhile, silver prices increased by Rs 5, to sell at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 2.

On October 1, silver was priced at Rs 240 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 87,040 per sovereign (Rs 10,880 per gram) on October 2, 2025, to Rs 1,10,200 per sovereign (Rs 13,775 per gram) on October 2, 2026, marking an increase of Rs 23,160 per sovereign or about 26.60 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,440 | 1 gram - 13,680

September 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

September 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,120 | 1 gram - Rs 13,640

September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665

September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

Silver price over the last five days:

October 1, 2026: 1 gram - Rs 240

September 30, 2026: 1 gram - Rs 245

September 29, 2026: 1 gram - Rs 240

September 28, 2026: 1 gram - Rs 245

September 26, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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