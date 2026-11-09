Chennai

Chennai gold price rises by Rs 760 on November 9, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Chennai gold price rises by Rs 760 on November 9, 2026; check today's gold, silver rate
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 760 per sovereign on Monday (November 9).

The yellow metal is now priced at Rs 1,06,040 per sovereign and Rs 13,255 per gram, after an increase of Rs 95 per gram.

Earlier, on November 7, the yellow metal was priced at Rs 1,05,280 per sovereign and Rs 13,160 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remain stable at Rs 205 per gram (Rs 2,05,000 per kg) on November 9.

On November 7, silver was also priced at Rs 205 per gram.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280| 1 gram - Rs 13,160

November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385

November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385

November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100

November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800

Silver price over the last five days:

November 7, 2026: 1 gram - Rs 205

November 6, 2026: 1 gram - Rs 210

November 5, 2026: 1 gram - Rs 210

November 4, 2026: 1 gram - Rs 210

November 3, 2026: 1 gram - Rs 200

Chennai gold price
Chennai silver price
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