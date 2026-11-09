Chennai gold price rises by Rs 760 on November 9, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 760 per sovereign on Monday (November 9).
The yellow metal is now priced at Rs 1,06,040 per sovereign and Rs 13,255 per gram, after an increase of Rs 95 per gram.
Earlier, on November 7, the yellow metal was priced at Rs 1,05,280 per sovereign and Rs 13,160 per gram.
Meanwhile, silver prices also remain stable at Rs 205 per gram (Rs 2,05,000 per kg) on November 9.
On November 7, silver was also priced at Rs 205 per gram.
November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280| 1 gram - Rs 13,160
November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385
November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385
November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100
November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800
November 7, 2026: 1 gram - Rs 205
November 6, 2026: 1 gram - Rs 210
November 5, 2026: 1 gram - Rs 210
November 4, 2026: 1 gram - Rs 210
November 3, 2026: 1 gram - Rs 200