Chennai gold price rises by Rs 560 on September 30, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 560 per sovereign on Wednesday (September 30).
The yellow metal is now priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram, after an increase of Rs 560 per gram.
Earlier, on September 29, the yellow metal was priced at Rs 1,09,120 per sovereign and Rs 13,640 per gram.
Meanwhile, silver prices increased by Rs 5, to sell at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on September 30.
On September 29 , silver was priced at Rs 240 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 86,880 per sovereign (Rs 10,860 per gram) on September 30, 2025, to Rs 1,09,680 per sovereign (Rs 13,710 per gram) on September 30, 2026, marking an increase of Rs 22,800 per sovereign or about 26.24 per cent.
September 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,120 | 1 gram - Rs 13,640
September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665
September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 29, 2026: 1 gram - Rs 240
September 28, 2026: 1 gram - Rs 245
September 26, 2026: 1 gram - Rs 250
September 25, 2026: 1 gram - Rs 250
September 24, 2026: 1 gram - Rs 250