Chennai

Chennai gold price rises by Rs 560 on September 30, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 560 per sovereign on Wednesday (September 30).

The yellow metal is now priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram, after an increase of Rs 560 per gram.

Earlier, on September 29, the yellow metal was priced at Rs 1,09,120 per sovereign and Rs 13,640 per gram.

Silver prices increases

Meanwhile, silver prices increased by Rs 5, to sell at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on September 30.

On September 29 , silver was priced at Rs 240 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 86,880 per sovereign (Rs 10,860 per gram) on September 30, 2025, to Rs 1,09,680 per sovereign (Rs 13,710 per gram) on September 30, 2026, marking an increase of Rs 22,800 per sovereign or about 26.24 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,120 | 1 gram - Rs 13,640

September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665

September 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

Silver price over the last five days:

September 29, 2026: 1 gram - Rs 240

September 28, 2026: 1 gram - Rs 245

September 26, 2026: 1 gram - Rs 250

September 25, 2026: 1 gram - Rs 250

September 24, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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