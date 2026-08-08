Chennai gold price rises by Rs 520 on August 8, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,11,720 per sovereign and Rs 13,965 per gram, after an increase of Rs 65 per gram.
Earlier on August 7 the price of 22-carat gold stood at Rs 1,10,000 per sovereign and Rs 13,750 per gram.
Meanwhile, silver prices also remain stable, continue to sell for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on August 8.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 75,760 per sovereign (Rs 9,470 per gram) on August 8, 2025, to Rs Rs 1,11,720 per sovereign (Rs 13,965 per gram) on August 8, 2026, marking an increase of Rs 35,960 or about 47.46%.
August 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750
August 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750
August 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,880 | 1 gram - Rs 13,260
August 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200
August 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250
August 7, 2026: 1 gram - Rs 250
August 6, 2026: 1 gram - Rs 250
August 5, 2026: 1 gram - Rs 240
August 4, 2026: 1 gram - Rs 235
August 3, 2026: 1 gram - Rs 235