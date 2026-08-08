Chennai

Chennai gold price rises by Rs 520 on August 8, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 520 per sovereign on Saturday (August 8).

The yellow metal is now priced at Rs 1,11,720 per sovereign and Rs 13,965 per gram, after an increase of Rs 65 per gram.

Earlier on August 7 the price of 22-carat gold stood at Rs 1,10,000 per sovereign and Rs 13,750 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remain stable, continue to sell for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on August 8.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 75,760 per sovereign (Rs 9,470 per gram) on August 8, 2025, to Rs Rs 1,11,720 per sovereign (Rs 13,965 per gram) on August 8, 2026, marking an increase of Rs 35,960 or about 47.46%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750

August 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750

August 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,880 | 1 gram - Rs 13,260

August 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200

August 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250

Silver price over the last five days:

August 7, 2026: 1 gram - Rs 250

August 6, 2026: 1 gram - Rs 250

August 5, 2026: 1 gram - Rs 240

August 4, 2026: 1 gram - Rs 235

August 3, 2026: 1 gram - Rs 235

Gold and Silver price in Chennai
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