Chennai

Chennai gold price rises by Rs 480 on October 28, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 480 per sovereign on Wednesday (October 28).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,560 per sovereign and Rs 13,195 per gram, after an increase of Rs 60 per gram.

Earlier, on October 27, the yellow metal was priced at Rs 1,05,080 per sovereign and Rs 13,085 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 220 per gram (Rs 2,20,000 per kg) on October 28.

On October 27, silver was priced at Rs 220 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 90,400 per sovereign (Rs 11,300 per gram) on October 28, 2025, to Rs 1,05,560 per sovereign (Rs 13,195 per gram) on October 28, 2026, marking an increase of Rs 15,160 per sovereign or about 16.76% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,080 | 1 gram - Rs 13,135

October 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,68 | 1 gram - Rs 13,085

October 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,560 | 1 gram - Rs 13,070

October 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,480 | 1 gram - Rs 13,060

October 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,880 | 1 gram - Rs 13,235

Silver price over the last five days:

October 27, 2026: 1 gram - Rs 220

October 26, 2026: 1 gram - Rs 220

October 24, 2026: 1 gram - Rs 220

October 23, 2026: 1 gram - Rs 225

October 22, 2026: 1 gram - Rs 225

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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