Chennai gold price rises by Rs 480 on October 28, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 480 per sovereign on Wednesday (October 28).
The yellow metal is now priced at Rs 1,05,560 per sovereign and Rs 13,195 per gram, after an increase of Rs 60 per gram.
Earlier, on October 27, the yellow metal was priced at Rs 1,05,080 per sovereign and Rs 13,085 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 220 per gram (Rs 2,20,000 per kg) on October 28.
On October 27, silver was priced at Rs 220 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 90,400 per sovereign (Rs 11,300 per gram) on October 28, 2025, to Rs 1,05,560 per sovereign (Rs 13,195 per gram) on October 28, 2026, marking an increase of Rs 15,160 per sovereign or about 16.76% per cent.
October 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,080 | 1 gram - Rs 13,135
October 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,68 | 1 gram - Rs 13,085
October 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,560 | 1 gram - Rs 13,070
October 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,480 | 1 gram - Rs 13,060
October 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,880 | 1 gram - Rs 13,235
October 27, 2026: 1 gram - Rs 220
October 26, 2026: 1 gram - Rs 220
October 24, 2026: 1 gram - Rs 220
October 23, 2026: 1 gram - Rs 225
October 22, 2026: 1 gram - Rs 225