CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 480 per sovereign on Friday (November 27).
The yellow metal is now priced at Rs 92,800 per sovereign and Rs 11,600 per gram, after an increase of Rs 60 per gram.
Earlier, on November 26, the yellow metal was priced at Rs 92,320 per sovereign and Rs 11,540 per gram.
Meanwhile, silver prices has increased at Rs 170 per gram (Rs 1,70,000 per kg) on November 27.
On November 26, silver was priced at Rs 265 per gram
Gold prices have declined slightly compared with their levels a year ago. From Rs 94,160 per sovereign (Rs 11,770 per gram) on November 27, 2025, the rate has fallen to Rs 92,800 per sovereign (Rs 11,600 per gram) on November 27, 2026.
The year-on-year difference stands at Rs 1,360 per sovereign or Rs 170 per gram, marking a decline of approximately 1.44%.
November 26, 2026: 1 sovereign - Rs 92,320 | 1 gram - Rs 11,540
November 25, 2026: 1 sovereign - Rs 91,360 | 1 gram - Rs 11,420
November 24, 2026: 1 sovereign - Rs 93,720 | 1 gram - Rs 11,715
November 23, 2026: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram - Rs 11,600
November 21, 2026: 1 sovereign - Rs 91,720 | 1 gram - Rs 11,465
November 26, 2026: 1 gram - Rs 165
November 25, 2026: 1 gram - Rs 165
November 24, 2026: 1 gram - Rs 175
November 23, 2026: 1 gram - Rs 175
November 21, 2026: 1 gram - Rs 175